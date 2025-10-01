■MLBナ・リーグWCSカブス3ー1パドレス（日本時間1日、リグリー・フィールド）ナ・リーグワイルドカードシリーズが開幕、ワイルドカード1位のカブスが本拠地でワイルドカード2位のパドレスと対戦、3ー1でカブスが初戦を制した。“5番・ライト”で先発出場したカブス・鈴木誠也（31）が0対1の5回にプレーオフ1号となる同点初アーチを放った。短期決戦、2勝先取のワイルドカードシリーズ、このシステムは今年で5度目、2020年は短