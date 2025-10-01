愛知県日進市で30日午前、乗用車を運転し自転車に乗っていた女性をひき逃げしたとして、78歳の無職の男が逮捕されました。逮捕されたのは、日進市の無職・地主和義容疑者(78)です。警察によりますと、地主容疑者は30日午前10時半ごろ、日進市東山二丁目の交差点で乗用車を左折させた際、自転車に乗った女子大学生(20)をはねてケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。女子大学生(20)は左手の指に