アメリカのニューヨーク株式市場で先月30日、ダウ平均株価が終値で過去最高値を更新しました。先月30日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万6397ドル89セントで取引を終え、先月22日につけた過去最高値を更新しました。この日は、トランプ大統領がアメリカ国内の薬価引き下げに向けて製薬大手ファイザーと合意したと発表したことを受け、製薬関連株の上昇が目立ちました。一方で、政府機関の一部閉鎖の懸念が高まっていて、ダ