気象台は、午前6時37分に、洪水警報を苫小牧市、白老町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・苫小牧市、白老町に発表 1日06:37時点胆振地方では、1日夕方まで土砂災害や河川の増水に、1日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■苫小牧市□洪水警報【発表】1日夕方にかけて警戒■白老町□大雨警報・土砂災害1日夕方にかけて警戒・浸水1日昼前にかけて警戒1時間最大