アメリカ西部カリフォルニア州のニューサム知事は29日、人工知能＝AIの規制法案に署名しました。連邦政府に先行する州独自のAI規制で、開発企業に安全対策の公表などを義務付けます。新たな州法で規制対象となるのは、最先端AIを開発する年間収益が5億ドル＝日本円でおよそ740億円以上の企業です。この中で企業は、AIに関するリスク管理などの安全対策を公表することが義務付けられているほか、AIが危険な行動を起こした場合は州に