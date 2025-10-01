気象庁は、1日午前6時35分に「記録的短時間大雨情報」を胆振地方へ発表しました。午前6時20分までの1時間に、白老町付近で１２０ミリ以上、白老町森野で１２４ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼1日午前6時20分までの1時間雨量・白老町付近120ミリ以上・白老町森野124ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身