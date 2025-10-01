元横綱の近影にフォロワーが衝撃を受けた。３０日にインスタグラムで「取材を受けました」とつづったのは、貴乃花光司氏（５３）。「昔馴染みの記者さんと対面し、余り変わってなかったです。若い！！わたくしは、おじしゃん（新語）を目指します」とユーモラスにつづり、デニム姿の全身ショットを掲載した。デニムをすっきりと着こなし、現役時代とは別人のような柔和な表情にフォロワーは「若返りました？かっこいいですね