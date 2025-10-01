【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは９月３０日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズが開幕し、ナ・リーグはカブス（中地区２位）が３―１でパドレス（西２位）を退けた。カブスの鈴木は５番右翼で出場し、五回に同点ソロ本塁打を放って３打数１安打１打点だった。ア・リーグではタイガース（中２位）が２―１でガーディアンズ（中１位）に先勝した。カブスの鈴木が初のプレーオフでいきなりアーチをかけた。１点を追う五回、パドレ