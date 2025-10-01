コーヒーで交通事故防止を呼びかけるイベントが、神奈川・厚木市で行われました。イベントで配られたのはその名も「無事故ーヒー」。地域に工場を持つ「ユニカフェ」から寄贈されたコーヒーパックで、厚木警察署の阿部勇署長は「夕暮れ以降に歩く際は反射材を身につけ、ドライバーの目に付くようにしてほしい」と呼びかけました。