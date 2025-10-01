本日10月1日（水）、『朝メシまで。』3時間スペシャルが放送。「全国一斉！秋の24時間レスキュー完全密着スペシャル」と題し、東京消防庁、警察、救急病院、海上保安庁など、真夜中の安全を守り続けるさまざまな仕事と彼らの“朝メシまで”に密着する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！児嶋一哉（アンジャッシュ）×ウエンツ瑛士のMCコンビとともにスタジオでVTRを見届けるゲストは、高橋克典、新ドラマ『ちょっとだけエ