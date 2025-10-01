【欧州CLリーグフェーズ第2節】(トルコ・テレコム・アリーナ)ガラタサライ 1-0(前半1-0)リバプール<得点者>[ガ]ビクター・オシメン(16分)<警告>[ガ]マリオ・レミナ(36分)、A. Bardakcı(61分)、イスマイル・ヤコブス(76分)、マウロ・イカルディ(76分)、U. Çakır(88分)[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(45分+3)、コナー・ブラッドリー(73分)、カーティス・ジョーンズ(90分+1)観衆:50,651人└リバプール