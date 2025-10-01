【欧州CLリーグフェーズ第2節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 1-0(前半1-0)ベンフィカ<得点者>[チ]オウンゴール(18分)<退場>[チ]ジョアン・ペドロ(90分+6)<警告>[チ]エンソ・フェルナンデス(45分+1)、ファクンド・ブオナノッテ(46分)、ジョアン・ペドロ2(62分、90分+6)[ベ]エンソ・バレネチェア(34分)、リカルド リオス(49分)、フレデリク・アウルスネス(63分)、ニコラス・オタメンディ(83分)、トマス ア