【欧州CLリーグフェーズ第2節】(スタッド ヴェロドローム)マルセイユ 4-0(前半3-0)アヤックス<得点者>[マ]イゴール・パイシャオン2(6分、12分)、メイソン・グリーンウッド(26分)、ピエール・エメリク・オーバメヤン(52分)<警告>[マ]ピエール・エミール・ホイビュア(79分)、ナイフ・アゲルド(88分)[ア]ルーカス・ローザ(34分)、板倉滉(66分)、A. Gaaei(76分)観衆:65,771人└板倉滉はフル出場も…アヤックス、敵地でマル