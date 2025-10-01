【欧州CLリーグフェーズ第2節】(Aspmyra Stadion)ボデ・グリムト 2-2(前半0-0)トッテナム<得点者>[ボ]イェンス・ペッター・ハウゲ2(53分、66分)[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(68分)、オウンゴール(89分)<警告>[ボ]P. Berg(68分)、S. Auklend(72分)[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(58分)、ペドロ・ポロ(90分+7)観衆:7,988人