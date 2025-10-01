[9.30 欧州CL第2節 A・マドリー 5-1 フランクフルト]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節が9月30日に行われ、MF堂安律が所属するフランクフルト(ドイツ)は敵地でアトレティコ・マドリー(スペイン)に1-5で敗れた。堂安は右サイドハーフで先発出場。後半29分までプレーした。フランクフルトの次節は10月22日に開催され、ホームでリバプール(イングランド)と激突。A・マドリーは同21日にアウェーでアーセナル(イ