[9.30 欧州CLリーグフェーズ第1節 マルセイユ 4-0 アヤックス]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、リーグフェーズ第2節1日目を開催。日本代表DF板倉滉が所属するアヤックス(オランダ)はマルセイユ(フランス)のホームに乗り込み、0-4の完敗を喫した。17日に開催された第1節でアヤックスはホームでインテル(イタリア)に0-2で敗れた。初勝利を目指すマルセイユ戦で板倉は4バックの右CBの位置に入り、欧州CL2試合連続で先発