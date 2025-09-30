「ペンドルトン（PENDLETON）」が、「ダイリク（DAIRIKU）」、「カミヤ（KAMIYA）」、「シュガーヒル（SUGARHILL）」それぞれとコラボレーションしたアイテムを発売する。伊勢丹新宿店メンズ館、渋谷PARCO、心斎橋PARCOで開催されるポップアップ限定で取り扱う。期間は、伊勢丹新宿店メンズ館が10月1日から7日まで、渋谷PARCOが、10月15日から25日まで、心斎橋PARCOが11月1日から16日まで。 【画像をもっと見る】 コラボは、実