「ファセッタズム（FACETASM）」が、デンマークとイタリアを拠点とするデザインスタジオ「オルダー スタジオ（OLDER STUDIO）」とコラボレーションしたユニフォームコレクションを10月4日に発売する。ファセッタズム青山店と公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 レティツィア・カラミア（Letizia Caramia）とモーテン・テューセン（Morten Thuesen）が2013年に設立したオルダー スタジオは、持続可能なユニ