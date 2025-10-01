この記事をまとめると ■ヒトが描かれている道路標識は4種類ある ■横断歩道の標識は「一般用」と「学童用」の2種類にわかれている ■標識の図柄は注意点をひと目でわからせる工夫がされている 横断歩道の標識に隠された意味 道路にある標識には、ヒトが描かれているものがあります。警戒標識の「学校、幼稚園、保育所等あり」、規制標識の「歩行者等専用」、指示標識の「横断歩道」（2種類）の計4種類がヒトが描かれている標識