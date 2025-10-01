福岡市の博多阪急で、イギリスの食品や雑貨がそろう「英国フェア」が始まりました。 ■中村安里アナウンサー「開店と同時に長い行列ができています。」博多阪急で9月30日に始まった「英国フェア」。ことしで15回目の開催で、イギリスの雑貨や紅茶、スコーンなどおよそ70ブランドの商品が並んでいます。 こちらは、生地を直接トレイに流して焼いたものを切り分けた「トレイベイク菓子」です。ティータイム