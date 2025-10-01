南こうせつが純烈の新曲を書き下ろし「今まで彼らが歌っていないもので、しかも時代を感じるものが作りたかった」11月19日発売の純烈オリジナルアルバム『純烈魂 2』に、南こうせつ書き下ろしの新曲「今夜どうするの」が収録されることがわかった。レコード会社の担当ディレクターが同じということもあり、南から「純烈に曲を書きたい」とアプローチしたことがきっかけでコラボが実現。南は「2〜3年前から彼らに書きたいと言ってい