【ニューヨーク共同】9月30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比63銭円高ドル安の1ドル＝147円90銭〜148円00銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1728〜38ドル、173円53〜63銭。米政府機関の一部が予算切れで閉鎖することへの警戒感から、ドル売り円買いが優勢だった。