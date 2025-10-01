女優の滝沢沙織（44）が30日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。実家の家業を明かすとともに、父親からうつっていたことを明かした。今回は「家業がスゴい有名人SP」と題して放送された。滝沢の実家は寿司屋を営んでおり「味にはうるさいから食卓がうるさかった」と幼少期を振り返った。食卓では「毎回“これ塩ちょっと足りない”とか“これソース足りない”とか」という会話があった