◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2中日(30日、東京ドーム)巨人の田中将大投手が日米通算200勝を達成。同学年の坂本勇人選手が笑顔で花束を持って駆けつけ、熱いハグをしました。2人は伊丹市の小学生時代のチームメート。坂本選手が投手、田中投手が捕手としてバッテリーを組んでいました。試合を終え選手たちが1塁線上に整列。ファンに挨拶をした後、坂本選手がベンチ裏から満面の笑みで、花束を持って駆け寄ります。2人は笑顔でハグ。