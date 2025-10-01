プロ野球セ・リーグは30日、各地で2試合が行われました。3位巨人は4位中日と対戦。初回、中山礼都選手の2点タイムリーなどで3点を先制しました。投げては先発の田中将大投手が6回2失点と試合を作り、その後は継投陣がリードを守り抜きます。最後は8回2アウトから登板したマルティネス投手が回またぎの9回も抑え、田中投手が日米通算200勝を達成しました。マルティネス投手はリーグトップタイの46セーブ目をあげています。6位ヤクル