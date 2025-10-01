パ・リーグは30日、各地で2試合が行われました。2位日本ハムはすでに優勝を決めているソフトバンクと対戦。4回、郡司裕也選手の2ランで先制します。投げては先発の福島蓮投手から計6人の投手をつなぎ、ソフトバンク打線を山川穂高選手のソロHR1点に抑え、2-1で接戦を制しました。4位楽天は6位ロッテと対戦。1点ビハインドの8回、村林一輝選手と黒川史陽選手の連続タイムリーで逆転に成功します。先発の岸孝之投手は6回1失点の投球