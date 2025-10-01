お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけし（51）が1日までに自身のブログを更新。先月30日に史上4人目となる日米通算200勝を達成した巨人田中将大投手（36）を祝福した。宮城県仙台市出身の富澤は地元の楽天のファン。田中が楽天在籍時から親交を深めてきた。「マーくん、日米通算200勝達成おめでとう！」と前置きした上で「楽天を去り寂しかったですが、宮城を、東北を盛り上げてくれた恩は忘れられません」と感謝した。「念