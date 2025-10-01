『プラダを着た悪魔2』に出演するメリル・ストリープとスタンリー・トゥッチ、シモーヌ・アシュリーが、ミラノ・ファッション・ウィークで同作の撮影を行い、メリル演じる鬼編集長ミランダ・プリーストリーのモデルとされるアナ・ウィンターと対面した。【写真】アナと対面し、ハグをするメリルVarietyによると、現地時間9月27日にミラノで開催されたドルチェ＆ガッバーナのショーのフロントロウで、ミランダに扮したメリルと