10月12日スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）で、声優の高柳知葉が主人公・栗須栄治（妻夫木聡）の姉を演じることが発表された。高柳はアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』にオグリキャップ役で出演中。本作と『ウマ娘 シンデレラグレイ』のコラボビジュアルも公開された。【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』×『シングレ』コラボも決定！キュートなビジュアル本作は、早見和真の同名小説