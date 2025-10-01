麻雀のプロリーグ「Mリーグ」のBEAST X（ビースト・テン）の中田花奈（日本プロ麻雀連盟）が、ABEMAで配信中の「プチオフショット」に登場。2年連続で個人成績下位に沈み、いまだ長いトンネルの中をさまよう自身の麻雀のスタイルについて語る一幕があった。【写真】岡田紗佳だけじゃない中田花奈＆佐野ひなこら芸能人としても活躍する美女雀士たち試合前後の各チームの選手たちの素顔に迫る「プチオフショット」。9月29日の