今田美桜が主演を務め、北村匠海と共演した連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）の特別編第2話が30日に放送され、浜辺ヒラメ（浜野謙太）からアンパンマンの被り物について聞かれたメイコ（原菜乃華）がまさかのリアクションを見せると、ネット上には「演技上手すぎるな、さすが」「ほぼコント笑」などの声が集まった。【写真】まさかの初舞台に挑むメイコ（原菜乃華）『あんぱん』は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で