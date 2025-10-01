左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）、右膝後十字じん帯を部分損傷した宮崎敏郎内野手（３６）がポストシーズンでの１軍復帰へ猛アピールだ。強打者２人は３０日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で負傷後初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行い牧は３本、宮崎４本、安打性の打球を放った。今季限りで辞任する三浦大輔監督（５１）の花道を飾る最後のピースとなる。ラストタクトの恩