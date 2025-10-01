◆凱旋門賞追い切り(30日・エーグル調教場)【シャンティイ（フランス）３０日＝山下優】ＪＲＡ海外馬券発売対象の第１０４回凱旋門賞（５日・日本時間２３時５分発走、パリロンシャン競馬場）に挑戦するアロヒアリイは３０日、エーグル調教場の芝コースで最終追い切りを行い、併入。前走以上の状態で世界最高峰の仏Ｇ１を狙いに行く。新進気鋭の調教師が、勝負手を打ってきた。アロヒアリイはエーグル調教場の芝コースで現地