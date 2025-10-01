〈「精神安定剤をのんだ」最愛の妻を失い茫然自失…やなせたかしが綴った、絶望から立ち直るまでの“苦悩の日々”〉から続くついに9月26日、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）が最終回を迎えた。主人公・暢（今田美桜）と夫の崇（北村匠海）が年月を重ねて築いてきた深い絆は、多くの視聴者を感動させた。【画像】アンパンマンと肩を組み笑顔でピースするやなせたかしさんその物語のモデルとなったのが、『アンパンマン』の生みの