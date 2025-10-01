横浜生まれの生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗が、2025年10月1日(水)に青葉台東急フードショー「スイーツゾーン」内にオープンします。オープンを記念して、ブランド初となるホールケーキ「キャラメリィシフォン」を先行販売。ガラス張りの工房で毎朝パティシエが炊き上げる、口どけの良い生キャラメルや焼菓子が楽しめるお店です。 横浜キャラメルラボ 青葉台東急フードショー店 オープン日：20