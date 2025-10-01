歌手・タレントの中川翔子（40）が30日、自身のX（旧ツイッター）などで第1子、第2子となる双子の出産を発表した。中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表。40歳の誕生日でもある今年5月に自身のファンクラブサイトで妊娠を報告していた。 【写真】初めての母子3ショット！あふれる幸せ 中川は「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と発表。産後の状態についても「母子共に健康です！」「2人とも2600g越え！