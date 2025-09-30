株式会社オートバックスセブンは、プライベートブランド「AQ.（オートバックス クオリティ.）」の新製品として、洗車作業を効率化する便利アイテム2種を発売した。 「泡もっこ電動フォームガン2.0L」は、ボタンを押すだけで濃密な泡を連続噴射でき、コードレス仕様で扱いやすいのが特徴だ。また、「ハイパワーブロアーmini」は、小型にもかかわらず最大風速約55m/s以上（TURBOモӦ