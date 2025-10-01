ペリカン石鹸のパーツケアブランド『恋するおしり』と、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」がコラボレーション！2025年に50周年を迎えた「マイメロディ」を祝うスペシャルパッケージの『石けんスクラブ』が、2025年10月1日(水)より数量限定で販売されます。スウィートピーチをイメージしたキュートな「マイメロディ」がデザインされた、選べる2つのパッケージで登場です。 ペリカン石鹸 恋するおしり「【恋するおし