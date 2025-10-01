報道陣の取材に応じる国際スケート連盟の金載烈会長＝9月30日、スイス・ローザンヌ（共同）【ローザンヌ（スイス）共同】国際スケート連盟（ISU）の金載烈会長が9月30日、スイスのローザンヌで報道陣の取材に応じ、パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルの大会参加について引き続き容認する姿勢を表明した。「（反差別を掲げる）五輪憲章に基づいた（イスラエルの参加を認める）国際オリンピック委員会（IOC）の決断を