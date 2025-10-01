消費低迷、若者の失業率最悪、不動産不況にトランプ関税の追い打ちと「出口なき迷路」に陥った中国経済。景気回復のカギはあるのか？ 【写真で見る】「出勤偽装会社」や「高級ホテルの屋台」も出現…低迷が続く中国経済どうなる？22歳・定職就けず「公園暮らし」中国南部にある広東省・深圳市。AIなど先端技術の開発拠点として急成長する町で、“中国のシリコンバレー”とも呼ばれている。その町の、バスターミナル周辺