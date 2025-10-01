きのう（30日）夜、東京・杉並区の住宅街で木造2階建ての住宅が倒壊しました。きのう午後7時15分ごろ、東京・杉並区で「一戸建てが崩れてきている」と110番通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、50代と20代の男性親子が住む木造2階建て住宅1棟が倒壊していたということです。映像からは住宅が向かいに建つマンション側に倒れ込んでいるような様子がうかがえます。近隣住民「現場の崩れた擁壁は、ここ数年だいぶ膨らん