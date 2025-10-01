気象台は、午前6時15分に、大雨警報（浸水害）を白老町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・白老町に発表 1日06:15時点胆振地方では、1日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■白老町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日昼前にかけて警戒1時間最大雨量30mm