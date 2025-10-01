千葉・松戸市のアパートで火事があり、男性1人が死亡しました。30日午後11時15分ごろ、松戸市松戸にあるアパートから出火し消防車など13台が出動し火は約3時間後に消し止められましたが、男性1人が遺体で見つかりました。警察は遺体の身元の確認を急ぐとともに、詳しい出火原因を調べています。