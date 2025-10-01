アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザで続く戦闘の終結に向けたアメリカ主導の和平案について、イスラム組織ハマスに交渉する余地は「ほぼ無い」と述べました。アメリカ・トランプ大統領：（ハマスの回答猶予は）3日から4日間だ。回答を待っている。（Q.交渉の余地を与えるか？）ほぼない。トランプ大統領は9月30日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘の終結に向けたアメリカ政府主導の和平案をめぐり、イスラム組織ハマ