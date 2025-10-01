お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が1日までに自身のブログを更新。先月30日に史上4人目となる日米通算200勝を達成した巨人田中将大投手（36）を祝福した。宮城県仙台市出身の伊達は地元の楽天の大ファン。田中が楽天在籍から親交を深めてきた。「田中将大投手☆日米通算200勝おめでとうございます♪」と前置きした上で「いやぁ、おめでたい！！良かった良かった！マーくん良かったね！とうとう偉業を成