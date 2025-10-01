季節の変わり目は心も体も調子を崩しやすい。25年間、精神科医として働く平光源氏は「長引く不調を抱える人に知ってほしいのが、「半うつ」という概念だ。不調を抱えたままギリギリの生活を続けてしまう背景には、日本に深く根付いた独特の感覚がある」という――。※本稿は、平光源『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yuto photographer※写真はイメージです - 写真