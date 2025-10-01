札幌中心部に１０月１日、２つのホテルが同時にオープンします。手がけるのは世界１００か国以上で事業を展開する外資系企業です。どのような特長のホテルなのか、ひと足先に取材しました。（山本晋平営業部長）「こちらがプレミアムメゾネットスイートになります」（藤得記者）「入るとまず広々とした空間が広がります。こちらには階段もあって、２階にも部屋があります」キッチンが備えられ、リビングも広々としたス