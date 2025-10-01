特例法では性別変更に５つ要件を定めていて、今回「外観要件」が違憲・無効と判断されました。この要件は、公衆浴場などを当事者が利用した場合の混乱の防止が目的とされていましたが、札幌家裁は当事者の多くはそのような場所の利用を控えていると考えられるとして、外観要件の必要性は「相当に低い」と結論付けました。性別適合手術を必要とせずに性別変更できる法制度は欧米各国でも広がっていて、今後、法改正に向けた議論も進