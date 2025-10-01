10月1日（水）に船橋競馬場で行われる、日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）の枠順は下記の通り。世界を見据えた前哨戦となるフォーエバーヤングは7枠7番へ。ブリーダーズカップへ向けてここは通過点。勝ち方が問われる。注目の発走は20時05分。フォーエバーヤングに2頭が並ぶ！ロンジンワールドベストレースホース最新世界ランキング、日欧の有力馬が127で首位タイここをステップにアメリカへ1枠1番グランデマーレ牡8・56.0・