アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』でオグリキャップ役を務める声優・高柳知葉が、10月12日（日）よる9時スタートのTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演することが決定した。妻夫木聡演じる主人公・栗須栄治の姉役を演じ、第1話で電話越しに弟を気遣うシーンに声で登場する。高柳は2014年に声優デビューし、2018年から『ウマ娘 プリティーダービー』でオグリキャップ役を担当。以来、同役を代表作として広く知られて